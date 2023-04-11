سياسة
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تقرير داخلي: الجيش الألماني لن يكون قادراً على الوفاء بتعهداته للناتو
ذكر تقرير عسكري صادر عن القوات البرية الألمانية أن الجيش الألماني لن يكون قادراً على الوفاء بمسؤولياته تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحلول عام 2025. تَعرَّف التفاصيل.
تقرير داخلي: الجيش الألماني لن يكون قادراً على الوفاء بتعهداته للناتو
وزير الدفاع الألماني بيستوريوس يزور موقعاً لتدريب الجيش الألماني في مالوينكل - ألمانيا / صورة: Reuters
11 أبريل 2023

ذكر تقرير عسكري نشرته صحيفة "بيلد" أن الجيش الألماني لن يكون قادراً على الوفاء بمسؤولياته تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحلول عام 2025 بسبب نقص الأفراد والمعدات.

جاء ذلك في تقرير من 14 صفحة أرسله قائد القوات البرية الألمانية الفريق ألفوس ميس إلى رئاسة الأركان العامة، نشرته صحيفة "بيلد" بعددها الصادر الثلاثاء.

وقال ميس في تقريره: "رغم كل الجهود، لن يكون الجيش قادراً إلا على إقامة حالة محدودة من الجاهزية العملياتية بحلول عام 2025".

وأشار التقرير إلى أن الجيش الألماني لن يكون مجهزاً بالكامل بالمعدات المطلوبة بحلول عام 2025، حتى لو جرى استخدام مخزون الجيش بأكمله.

ولفت إلى احتمال استنفاد الأفراد والمواد إذا لم تُتَّخذ التدابير اللازمة، كما جرى عبر التقرير توجيه دعوة لزيادة ميزانية الدفاع بشكل مستمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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