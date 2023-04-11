سياسة
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"علي بابا" الصينية تطرح نموذجها لتقنية الذكاء الصناعي التوليدي.. تَعرَّفْهُ
وسط منافسة تكنولوجية عالمية قوية أعلنت شركة علي بابا الصينية اليوم الثلاثاء عن نموذجها للذكاء للصناعي التوليدي، وتعتزم الشركة إدماج هذه التكنولوجيا في جميع تطبيقاتها.
"علي بابا" الصينية تطرح نموذجها لتقنية الذكاء الصناعي التوليدي.. تَعرَّفْهُ
الحقيقة من ألف سؤال.. علي بابا تطرح نموذجها لتقنية الذكاء الصناعي التوليدي / صورة: AP
11 أبريل 2023

طرحت مجموعة علي بابا الصينية القابضة اليوم الثلاثاء نموذجها للذكاء للصناعي التوليدي، وهو نسختها من التكنولوجيا المستخدمة لتشغيل روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، وقالت إن هذه التكنولوجيا ستدمج في جميع تطبيقات الشركة في المستقبل القريب.

جاء هذا الكشف في أعقاب إطلاق شركة "سنس تايم" مجموعة كبيرة من منتجات الذكاء الصناعي الجديدة هذا الأسبوع، وفي أعقاب نشر الحكومة مسودة قواعد تحدد كيفية إدارة خدمات الذكاء الصناعي التوليدي.

وفي عرض توضيحي مصور، صاغ نموذج الذكاء الصناعي الجديد الذي أطلق عليه اسم (تونغ يي تشيان ون) أو "الحقيقة من ألف سؤال"، خطابات دعوة، وتحديد مسارات لرحلات مخططة، ونصح متسوقين بأنواع مساحيق التجميل الملائمة للشراء.

وسيجري دمجه مبدئياً مع تطبيق "دينغ توك" للمراسلة في أماكن العمل التابع لشركة علي بابا، ويمكن استخدامه لتلخيص ملاحظات الاجتماعات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني ومسودة مقترحات الأعمال. كما سيدمج مع تطبيق "تي مول جيني"، وهو المساعد الصوتي لعلي بابا.

وتخطط وحدة الحوسبة السحابية بالشركة لطرح التطبيق للعملاء كي يتمكنوا من صنع نماذجهم الخاصة وبدء التسجيل يوم الجمعة.

وذكرت مسودة القواعد التي نشرتها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن بكين تدعم ابتكار التكنولوجيا ونشرها، لكن المحتوى الذي يجري إنشاؤه يجب أن يلتزم "القيم الاشتراكية الأساسية"، وكذلك القوانين الخاصة بأمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية.

وأضافت أن من يخالف القواعد قد يواجه غرامات أو تحقيق جنائي.

تأتي القواعد المقترحة، والمطروحة للنقاش العام حتى العاشر من مايو/أيار، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومات بكل أنحاء العالم عن أفضل السبل لتنظيم تكنولوجيا الذكاء الصناعي التوليدي، والتي أثارت كثيراً من القلق بشأن آثارها الأخلاقية وكذلك تأثيرها على الأمن القومي والوظائف والتعليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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