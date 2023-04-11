سياسة
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مصدر رسمي مصري ينفي صحة تقرير "واشنطن بوست" حول دعم القاهرة موسكو عسكرياً
نفى مصدر مصري مسؤول صحة مزاعم تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تصنيع مصر أسلحة لشحنها إلى روسيا سراً. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المسؤول قوله إن ما نشرته الصحيفة "عبث"، و"ليس له أساس من الصحة".
مصدر رسمي مصري ينفي صحة تقرير "واشنطن بوست" حول دعم القاهرة موسكو عسكرياً
مصدر رسمي مصري ينفي صحة تقرير "واشنطن بوست" حول دعم القاهرة موسكو عسكرياً / صورة: AA
11 أبريل 2023

نفى "مصدر مصري مسؤول" الثلاثاء ما أثاره تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تصنيع بلاده أسلحة لروسيا، مؤكداً أن هذا الحديث "عبث".

جاء ذلك حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة والمقربة من السلطات، دون أن تسمي المصدر أو تكشف عن منصبه، غير أن صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة نقلت عنها النفي.

والاثنين كشفت "واشنطن بوست" نقلاً عما سمته "وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة"، أن "مصر أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمستفيدة من المساعدات الأمريكية، قررت إنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ وشحنها سراً إلى روسيا".

لكن مسؤولاً بالحكومة الأمريكية، تحدث للصحيفة ذاتها شريطة عدم الكشف عن هويته، قال: "لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة ولم نرَ ذلك يحدث".

ورداً على هذا التقرير الذي تداولته عدة مواقع دولية، نفت قناة "القاهرة الإخبارية" هذه "المزاعم"، عبر نشراتها وحسابها على فيسبوك.

ونقلت عن "مصدر مصري مسؤول"، "نفيه مزاعم صحيفة واشنطن بوست بإنتاج مصر ما يصل إلى 40 ألف صاروخ لشحنها سراً إلى روسيا".

وأكد المصدر المصري أن "ما نشرته الصحيفة عبث، ليس له أساس من الصحة".

وشدد على أن "مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية وأن محددات هذه السياسة هي: السلام والاستقرار والتنمية".

فيما نقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة ووسائل إعلام خاصة كصحيفة اليوم السابع نفي المصدر المسؤول الذي تحدث لـ"القاهرة الإخبارية".

كذلك أعادت عدة وسائل إعلام مصرية نشر أخبار عن لقاء في 24 مايو/أيار 2020، جمع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، مع مدير مكتب صحيفة واشنطن بوست بالقاهرة، سوداسان راجافان، بمقر الهيئة، وأطلعه حينها على "تجاوزات مهنية تتصف بها تقاريرها عن مصر".

وحتى الساعة 9:00 ت.غ، لم يصدر عن الخارجية المصرية أو هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة والمسؤولة عن الإعلام الأجنبي بالبلاد تعليق بشأن ما نقلته الصحيفة الأمريكية.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، أكدت غالبية الدول العربية وبينها مصر، أنها "تقف على مسافة واحدة بين طرفَي النزاع وتسعى لحوار بينهما ووساطة لإنهاء الحرب وتداعياتها"، وفق عدة تقارير وبيانات سابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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