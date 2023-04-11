سياسة
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أردوغان: هدفنا 90 مليون سائح.. وسنواصل إنجازاتنا في الصناعات الدفاعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومة بلاده ستواصل "الإنجازات في البنى التحتية والتعليم والصناعات الدفاعية"، مؤكداً أنها ستعزّز الاستثمارات السياحية لتحقيق هدف 90 مليون سائح وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً من ذات القطاع.
أردوغان: هدفنا 90 مليون سائح.. وسنواصل إنجازاتنا في الصناعات الدفاعية
أردوغان: هدفنا 90 مليون سائح.. وسنواصل إنجازاتنا في الصناعات الدفاعية. / صورة: AA
11 أبريل 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومة بلاده ستواصل "الإنجازات في البنى التحتية والتعليم والصناعات الدفاعية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء في العاصمة أنقرة، خلال الاجتماع التعريفي بالبيان الانتخابي والمرشحين البرلمانيين لـ"حزب العدالة والتنمية".

وأضاف أردوغان: "سنعزّز الاستثمارات السياحية لتحقيق هدف 90 مليون سائح وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً (من ذات القطاع)".

وأردف أردوغان: "نهدف إلى رفع حجم تجارتنا الخارجية إلى تريليون دولار عبر التركيز على الإنتاج والاستثمار والتصدير".

كما أعلن الرئيس التركي عن إنشاء "بنك الأسرة والشباب" من عائدات الغاز الطبيعي والنفط اللذين تنتجهما أنقرة.

وأفاد أردوغان بأن حكومته ستزيد الدخل القومي "بمعدل نمو سنوي 5.5% خلال الفترة المقبلة إلى 1.5 تريليون دولار ثم إلى تريليونَي دولار"، وأكّد أن هذا "هو هدفنا الرئيسي".

وأردف: "سنرفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنوياً، ثم إلى مستويات أعلى".

واستطرد: "سنُخرِج بلدنا من مشكلة التضخم عبر خفضه مجدداً إلى خانة الآحاد".

وشدّد على أن حكومته ستضمن استمرار استقرار تركيا وبقائها جزيرة للسلام والأمن في وقت يواجه فيه العالم والمنطقة تحديات متفاقمة.

كما تَطرَّق الرئيس التركي إلى الحرب الأوكرانية قائلاً: "سنُبقي قنوات الاتصال مفتوحة وفعالة مع روسيا وأوكرانيا لرفع احتمالية تحقيق السلام عبر طاولة الحوار".

كما لفت إلى عزم الحكومة التركية على إنشاء خط قطار فائق السرعة بين العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.

وتابع: "سنعيد هيكلة النظام الرئاسي وفق الاحتياجات المتغيرة بما يجلعه أكثر إسهاماً في أهداف قرن تركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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