أجرى براق آق تشابار نائب وزير الخارجية التركي، مشاورات سياسية مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء، التي يزورها آق تشابار ضمن جولة تشمل الكويت.

وذكرت الخارجية التركية عبر حسابها على تويتر، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما ناقش الطرفان المستجدات الأخيرة على الساحة اليمنية.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن آق تشابار وبجاش ناقشا الحلّ السياسي ووقف إطلاق النار في اليمن.

ونقلت عنه تأكيد دعم تركيا للأمن والاستقرار بما يلبّي تطلعات الشعب اليمني.

من جانبه أعرب بجاش عن شكره لتركيا إزاء موقفها من بلاده وتقديمها المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأمس الاثنين بدأ آق تشابار جولة تشمل السعودية والكويت، لإجراء مشاورات سياسية مع مسؤولي البلدين.

وفي وقت سابق التقى المسؤول التركي نظيره السعودي وليد الخريجي، والأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

ومن المقرَّر أن يزور آق تشابار الكويت الثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره الكويتي منصور عياد العتيبي، لعقد مشاورات سياسية معه أيضاً.