أعلنت بولندا الثلاثاء، أن أكثر من 11 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى أراضيها منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

وقالت بعثة بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في تغريدة، إن عدد الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية تجاوز اليوم 11 مليون شخص.

وأضافت أن "نحو 87% ممن عبروا الحدود هم من النساء والأطفال".

وأوضحت البعثة أن "كل الفارّين من الحرب سيجدون المأوى وكل المساعدة التي يحتاجون إليها في بولندا"، وفق التغريدة.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري أفادت تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 10.6 مليون شخص عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا.

ويوجد حاليّاً أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني يعيشون في بولندا، وأكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني استقروا في دول أوروبية أخرى، وفقاً للمفوضية الأممية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تَدخُّلاً" في سيادتها.