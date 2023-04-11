سياسة
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معظمهم نساء وأطفال.. عبور 11 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بداية الحرب
قالت بعثة بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، إن عدد الذين عبروا الحدود الأوكرانية-البولندية تجاوز منذ بداية الحرب الروسية 11 مليون شخص، نحو 87% منهم من النساء والأطفال.
معظمهم نساء وأطفال.. عبور 11 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا منذ بداية الحرب
بولندا: أكثر من 11 مليون لاجئ عبروا حدودنا مع أوكرانيا - أرشيفية / Others
11 أبريل 2023

أعلنت بولندا الثلاثاء، أن أكثر من 11 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى أراضيها منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

وقالت بعثة بولندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في تغريدة، إن عدد الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية تجاوز اليوم 11 مليون شخص.

وأضافت أن "نحو 87% ممن عبروا الحدود هم من النساء والأطفال".

وأوضحت البعثة أن "كل الفارّين من الحرب سيجدون المأوى وكل المساعدة التي يحتاجون إليها في بولندا"، وفق التغريدة.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري أفادت تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 10.6 مليون شخص عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا.

ويوجد حاليّاً أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني يعيشون في بولندا، وأكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني استقروا في دول أوروبية أخرى، وفقاً للمفوضية الأممية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تَدخُّلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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