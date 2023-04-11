سياسة
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بعد تدريبات عسكرية.. الصين تطالب اليابان بـ"عدم التدخل" في قضية تايوان
طالبت الصين اليابان بـ"عدم التدخل" في قضية تايوان، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء. والاثنين أعلنت الصين اختتام تدريبات عسكرية حول تايوان استمرت ثلاثة أيام، أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة وضرب طوق حول الجزيرة.
بعد تدريبات عسكرية.. الصين تطالب اليابان بـ"عدم التدخل" في قضية تايوان
بعد تدريبات عسكرية.. الصين تطالب اليابان بـ"عدم التدخل" في قضية تايوان. / صورة: AA
11 أبريل 2023

طالبت الصين اليابان بـ"عدم التدخل" في قضية تايوان، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الصينية (حكومية) أن بكين حذّرَت طوكيو خلال اجتماع ثنائي رفيع المستوى الاثنين، من انتهاك سيادة الصين وسلامة أراضيها، بخاصة في ما يتعلق بقضية تايوان.

والاثنين عقد وفدان من البلدين في العاصمة طوكيو الجولة الخامسة عشرة من المشاورات رفيعة المستوى بشأن الشؤون البحرية بينهما، وفق الهيئة.

وتَرأّس الاجتماع بالتوازي المدير العامّ لإدارة شؤون الحدود والمحيطات بوزارة الخارجية الصينية هونغ ليانغ، والمدير العامّ لمكتب شؤون آسيا والمحيطات بوزارة الخارجية اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي.

وحسب بيان صادر عن الجانب الصيني، أكّد الوفد خلال الاجتماع موقف بكين من قضايا بحر الصين الشرقي وجزر دياويو (المعروفة في اليابان باسم سينكاكو) وبحر الصين الجنوبي ومسألة تايوان.

وحثّت الصين اليابان على "وقف جميع الأعمال التي تنتهك المصالح البحرية للصين"، مطالبة طوكيو أيضا بـ"عدم اتخاذ أي إجراءات للتدخل في قضية تايوان".​​​​​​​

والاثنين أعلنت الصين اختتام تدريبات عسكرية حول تايوان استمرت ثلاثة أيام، أجرت خلالها محاكاة لغارات على أهداف محددة وضرب طوق حول الجزيرة.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، وفي المقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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