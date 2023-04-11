سياسة
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لوفيغارو تستعرض ميزات سفينة "تي سي جي أناضول"
تناولت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية التابعة لـ"داسو غروب" صاحبة أهمّ شركات صناعة الأسلحة والطائرات في فرنسا، دخول سفينة "تي سي جي أناضول" الخدمة ضمن ترسانة الجيش التركي، مشيرة إلى أنها صُمّمَت لتتناسب مع هبوط وإقلاع الطائرات المسيرة الهجومية.
لوفيغارو تستعرض ميزات سفينة "تي سي جي أناضول"
بعد دخولها الخدمة بالجيش التركي.. لوفيغارو" تستعرض ميزات سفينة "تي سي جي أناضول"  / صورة: AA
11 أبريل 2023

تناولت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في أخبارها الثلاثاء، دخول سفينة TCG Anadolu (تي سي جي أناضول) الخدمة ضمن ترسانة الجيش التركي.

وقالت الصحيفة التابعة لـ"داسو غروب" صاحبة أهمّ شركات صناعة الأسلحة والطائرات في فرنسا، إن "تي سي جي أناضول" أكبر سفينة حربية في تركيا.

وأشارت إلى أن السفينة صُمّمَت لتتناسب مع هبوط وإقلاع الطائرات المسيرة الهجومية.

ولفتت إلى أن المسيرات التركية "بيرقدار تي بي 3" و"قيزيل إلما" والمقاتلة الخفيفة "حرجيت" ستتمكن من الهبوط والإقلاع من السفينة.

والاثنين دخلت سفينة TCG Anadolu الخدمة في ترسانة الجيش التركي بمراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوجراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب طاقم قوامه 1223 فرداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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