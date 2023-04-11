سياسة
3 دقيقة قراءة
أول زيارة من رئيس فرنسي لهولندا منذ 23 عاماً.. محتجون يقاطعون خطاب ماكرون
قاطع محتجون خطاباً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي الثلاثاء، مما دفعه إلى القول إن "مَن لا يحترم العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّض الديمقراطية للخطر". ورفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها "رئيس العنف والنفاق".
أول زيارة من رئيس فرنسي لهولندا منذ 23 عاماً.. محتجون يقاطعون خطاب ماكرون
محتجون يقاطعون خطاب ماكرون خلال زيارته لهولندا. / صورة: AFP
11 أبريل 2023

قاطع محتجّون خطاباً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي الثلاثاء، مما دفعه للقول إن "من لا يحترم العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّض الديمقراطية للخطر".

ويواجه ماكرون، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة حول السيادة الأوروبية في مستهل زيارة رسمية لهولندا، احتجاجات شديدة في الداخل منذ أسابيع على قانون سيمدّد سنّ التقاعد للفرنسيين.

وصرخ رجل خلال الحدث في معهد نكزس قائلاً: "أين الديمقراطية الفرنسية؟ متى خسرناها؟"، فيما علت صيحات آخرين بأمور تتعلق بتغيُّر المناخ وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

ورفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها "رئيس العنف والنفاق". وظلّ ماكرون يحاول لبضع دقائق أن يكون صوته مسموعاً وسط صيحات المحتجين.

وقال الرئيس الفرنسي: "يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال إذا أعطيتموني بعض الوقت".

وأضاف: "أنت تصوّت وتنتخب أشخاصاً (...)، في مقابل ذلك يجب أن تحترم المؤسسات التي صوّت لها الشعب (...)، وفي اليوم الذي تقول فيه (أنا أختلف مع القانون... وبالتالي أستطيع أن أفعل ما أريد)، فإنك تعرّض الديمقراطية للخطر".

ثم شرع ماكرون في استكمال خطابه. وقال الصحفيون في القاعة إن المحتجين أُخرجوا.

وفي بداية الزيارة الرسمية في وقت سابق من اليوم قبل مراسم وضع إكليل من الزهور، استقبل ماكرون خارج القصر الملكي محتجون يرفعون لافتة ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وتعتزم النقابات الفرنسية تنظيم احتجاجات جديدة يوم الخميس على قانون التقاعد الذي سيؤجّل سنّ التقاعد لمدة عامين إلى 64 عاماً. وتُظهِر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يعارضون الإصلاح ويؤيّدون الاحتجاجات.

ومرّرَت الحكومة مشروع القانون في البرلمان بلا تصويت نهائي.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الهولندية أمستردام في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك فيليم ألكسندر. واستقبل الملك الهولندي فيليم ألكسندر وعقيلته الملكة ماكسيما، الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته بريجيت، وسط مراسم رسمية في القصر الملكي في أمستردام.

وعقب المراسم وضع الزعيمان أكاليل الزهور على النصب التذكاري الوطني لضحايا الحرب العالمية الثانية في أمستردام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us