سياسة
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"معلومات مضلّلة".. بريطانيا تحذر من انتشار الوثائق الأمريكية السرية المسربة
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الوثائق الأمريكية المسربة بشأن أوكرانيا تتضمن معلومات "غير دقيقة"، محذرة من انتشار المعلومات "المضللة". والجمعة كشفت "نيويورك تايمز" عن تسريب وثائق خاصة بالجيش الأمريكي وحلف الناتو"مرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
"معلومات مضلّلة".. بريطانيا تحذر من انتشار الوثائق الأمريكية السرية المسربة
"معلومات مضللة".. بريطانيا تحذّر من انتشار الوثائق الأمريكية السرية المسربة. / صورة: AA
11 أبريل 2023

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الثلاثاء، أن الوثائق الأمريكية السرية المسربة حول النزاع في أوكرانيا تتضمن معلومات "غير دقيقة"، محذّرة من انتشار المعلومات "المضللة".

وقالت الوزارة في بيان نُشر على تويتر، إن "تسريب المعلومات السرية الأمريكية أظهر مستوىً خطيراً من عدم الدقة".

وأضافت أنه "على قراء التسريبات توخّي الحذر بشأن التعامل مع المزاعم التي يظهر أن لها قيمة والمحتمَل أن تنشر معلومات مضللة".

والجمعة كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تسريب وثائق خاصة بالجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" مرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لم تُسمِّه، قوله إن وزارة الدفاع "البنتاغون" تحقّق في أنباء عن "خلل أمني أدّى إلى تسريب وثائق فيها تفاصيل عن مخططات للجيش الأمريكي والناتو، حول سبل مساعدة أوكرانيا في خوض هجوم عكسي ضد القوات الروسية، الربيع المقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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