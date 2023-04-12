أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري مساء الثلاثاء، عقد اجتماع خليجي-عربي يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة غربي السعودية، لـ"التباحث حول سوريا".

جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدّمها الأنصاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، وسط تنامي المساعي العربية هذه الآونة لعودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي، بشكل غير مسبوق منذ تجميد عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في 2011.

وقال الأنصاري: "الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري سيزور مدينة جدة السعودية يوم الجمعة المقبل للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا".

وتضمّ عضوية مجلس التعاون الخليجي الذي يقع مقره في جدة، كلّاً من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

وأضاف الأنصاري: "الموقف القطري ثابت ولم يتغير، وهو تلبية تطلعات الشعب السوري في الحلّ السياسي والإجماع العربي حول هذه التحركات".

وجُمّدَت عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام السوري الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

ولم يصدر عن السعودية أو مجلس التعاون الخليجي أي تفاصيل بشأن اجتماع جدة حتى الساعة 20:05ت.غ من أمس الأربعاء.

وفي الأول من أبريل/نيسان الجاري، زار وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد القاهرة، لأول مرة منذ 2011، بعد نحو شهر من زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري في 27 فبراير/شباط الماضي، لسوريا وتركيا تضامناً معهما على خلفية الزلزال المدمر الذي ضربهما في 6 من الشهر ذاته،

ويأتي إعلان الدوحة قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض، ووسط أحاديث عربية رسمية عن أهمية عودة سوريا عربياً، ونقاشات بشأن مباردة أردنية في هذا الصدد.