سياسة
2 دقيقة قراءة
"قراصنة روس" يهاجمون مواقع رسمية كندية تزامناً مع زيارة رئيس وزراء أوكرانيا
شنّ قراصنة مؤيدون لروسيا هجوماً إلكترونيّاً على مواقع حكومية كندية، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الأوكراني. وأكّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ذلك لن يغيّر دعم بلاده الثابت لأوكرانيا.
"قراصنة روس" يهاجمون مواقع رسمية كندية تزامناً مع زيارة رئيس وزراء أوكرانيا
تزامناً مع زيارة رئيس وزراء أوكرانيا.. قراصنة روس يهاجمون مواقع رسمية كندية / صورة: AFP
12 أبريل 2023

صرّح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن هجوماً إلكترونياً أعلن قراصنة مؤيدون لروسيا مسؤوليتهم عنه، استهدف مواقع حكومية كندية خلال زيارة لنظيره الأوكراني، مؤكداً أن ذلك "لن يغيّر بأي حال من الأحوال دعمنا الثابت لأوكرانيا".

وقال ترودو إن الهجوم الذي تبنّته "نو نيم" (بلا اسم) في رسالة على تطبيق تليغرام، أدّى إلى توقف عدد كبير من المواقع الرسمية لبضع ساعات صباح الثلاثاء، بينها موقعا رئيس الدولة ومجلس الشيوخ، خلال اجتماع بين دنيس شميهال وترودو في تورنتو.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي مشترك مع شميهال أن "مهاجمة قراصنة معلوماتية روس لبلدان تعبّر عن دعمها الثابت لأوكرانيا، أو تستقبل وفوداً أو قادة أوكرانيين، ليست أمراً نادراً"، مشيراً إلى أن "التوقيت ليس مفاجئاً".

وصرّحَت روبين هوكو المتحدثة باسم "مركز أمن الاتصالات"، لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "ليس من غير المألوف رؤية هجمات حجب الخدمة (دي دوس) ضدّ الدول التي تستقبل مسؤولين من الحكومة الأوكرانية في زيارات".

وأضافت المتحدثة باسم السلطة الكندية للمراقبة الإلكترونية أن "هذه الحوادث تلفت الانتباه، لكن تاثيرها ضئيل جدّاً على الأنظمة المعنية".

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني الذي سيزور واشنطن قريباً، وترودو، انتهاء المفاوضات التي تهدف إلى تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتسليم أوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة والذخيرة الكندية، إلى جانب اتفاق مع شركة "كاميكو" الكندية لتزويد أوكرانيا بالوقود النووي حتى 2035.

وفرضت أوتاوا عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات روساً، عدد منها مرتبط بمجموعة فاغنر وقطاع الطيران الروسي إلى جانب القطاع المالي البيلاروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us