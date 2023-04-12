سياسة
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ميشيل: توجه أوروبي نحو الاستقلالية الاستراتيجية عن واشنطن
قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إن قادة دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "الاستقلالية الاستراتيجية" عن الولايات المتحدة.
ميشيل: توجه أوروبي نحو الاستقلالية الاستراتيجية عن واشنطن
ميشيل: توجه أوروبي نحو الاستقلالية الاستراتيجية عن واشنطن / صورة: AA
12 أبريل 2023

كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل الثلاثاء، أن القادة الأوروبيين يميلون إلى توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن "الاستقلالية الاستراتيجية" عن الولايات المتحدة.

وبعد تزايد الجدل الذي أثارته تعليقات ماكرون بأنه ينبغي لأوروبا مواجهة الضغوط وأن لا تكون "دولاً تابعة لأمريكا"، قال رئيس المجلس الأوروبي إن موقف ماكرون لم يكن بمعزل عن مواقف الزعماء الأوروبيين، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأضاف في مقابلة مع تليفزيون فرنسي سيُبَثّ الأربعاء، أنه توجد "قفزة إلى الأمام بشأن الاستقلالية الاستراتيجية مقارنة بسنوات مضت".

وتابع: "لهذا التحالف مع الولايات المتحدة بالفعل ارتباط كبير لا يزال موجوداً، لكن ذلك لا يعني أننا نتبع بشكل أعمى ومنهجي موقف الولايات المتحدة في جميع القضايا".

كان ماكرون قال في تصريحات صحفية على متن طائرة العودة من زيارة رسمية للصين، إنه على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من ناحية، وتجنُّب الانجرار إلى مواجهة صينية-أمريكية بشأن تايوان من ناحية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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