سياسة
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ترمب: ماكرون "يتذلل" للصين وإدارة بايدن أضعفت زعامة الولايات المتحدة
علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين، في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" التليفزيونية، قائلاً إن الرئيس الفرنسي يتذلل للصين.
ترمب: ماكرون "يتذلل" للصين وإدارة بايدن أضعفت زعامة الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب / صورة: AFP
12 أبريل 2023

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في مقابلة الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"التذلل" لنظيره الصيني شي جين بينغ، بعد زيارته بكين.

ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى "أن لا يكون تابعاً" للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، بهد زيارته آسيا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز": "ماكرون، وهو صديق، يتذلل للصين".

واتهم دونالد ترمب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.

وأضاف: "لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق". وتابع: "قلت لنفسي: حسنٌ! فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن!".

وسعت إدارة بايدن الاثنين إلى تخفيف حدة الجدل مؤكدة أن الولايات المتحدة تربطها "علاقة ثنائية رائعة" مع فرنسا.

وفي مواجهة الاحتجاج دافع الإليزيه عن موقف الرئيس الفرنسي، مؤكداً أن أوروبا "يجب أن تكون قادرة على إسماع صوتها الخاص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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