انعقدت في مقر وزارة الخارجية الكويتية أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين الكويت وتركيا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الاجتماع جرى الثلاثاء بحضور نائب وزير الخارجية التركي براق أقجابار ونظيره الكويتي منصور العتيبي.

وأفادت الوكالة الكويتية بأنه استُعرضَت خلال الاجتماع علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تناول الجانبان التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتُولِي تركيا التشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت في القضايا الإقليمية اهتماماً، لكونها أحد الفاعلين المهمين في استقرار المنطقة.

وشهدت السنوات الأخيرة زيارات رفيعة المستوى مهمة بين البلدين لتطوير العلاقات ومناقشة إمكانيات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بين تركيا والكويت.