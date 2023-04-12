سياسة
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انعقاد أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين تركيا والكويت
انطلقت أمس الثلاثاء أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين الكويت وتركيا. وتناول اللقاء الذي جمع ممثلي البلدين القضايا ذات الاهتمام المشترك.
انعقاد أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين تركيا والكويت
انعقاد أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين تركيا والكويت / Others
12 أبريل 2023

انعقدت في مقر وزارة الخارجية الكويتية أعمال الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين الكويت وتركيا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الاجتماع جرى الثلاثاء بحضور نائب وزير الخارجية التركي براق أقجابار ونظيره الكويتي منصور العتيبي.

وأفادت الوكالة الكويتية بأنه استُعرضَت خلال الاجتماع علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تناول الجانبان التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتُولِي تركيا التشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت في القضايا الإقليمية اهتماماً، لكونها أحد الفاعلين المهمين في استقرار المنطقة.

وشهدت السنوات الأخيرة زيارات رفيعة المستوى مهمة بين البلدين لتطوير العلاقات ومناقشة إمكانيات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بين تركيا والكويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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