سياسة
1 دقيقة قراءة
الصادرات التركية إلى ألمانيا تحقق رقماً قياسياً في الربع الأول من 2023
بلغت الصادرات التركية إلى ألمانيا في الربع الأول من 2023 نحو 5 مليارات دولار، محقّقة رقماً قياسياً بارتفاع بلغت نسبته 0.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
الصادرات التركية إلى ألمانيا تحقق رقماً قياسياً في الربع الأول من 2023
الصادرات التركية / صورة: AA
12 أبريل 2023

حققت تركيا رقماً قياسياً في صادراتها إلى ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، ببلوغها 4 مليارات و876 مليون دولار.

وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات إلى ألمانيا خلال الربع الأول من العام ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وبلغت حصة ألمانيا من إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول 7.9%، وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيراداً للمنتجات التركية خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة المنتجات التي استوردتها ألمانيا خلال الفترة المذكورة 4 مليارات و876 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليارَين و965 مليون دولار، ثم إيطاليا بمليارين و903 ملايين دولار، ثم بريطانيا بمليارَين و760 مليون دولار.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us