حققت تركيا رقماً قياسياً في صادراتها إلى ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، ببلوغها 4 مليارات و876 مليون دولار.

وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات إلى ألمانيا خلال الربع الأول من العام ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وبلغت حصة ألمانيا من إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول 7.9%، وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيراداً للمنتجات التركية خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة المنتجات التي استوردتها ألمانيا خلال الفترة المذكورة 4 مليارات و876 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليارَين و965 مليون دولار، ثم إيطاليا بمليارين و903 ملايين دولار، ثم بريطانيا بمليارَين و760 مليون دولار.