سياسة
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تلبية لدعوة جاوش أوغلو.. وزير الخارجية المصري يزور تركيا الخميس
يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية لتركيا غداً الخميس، لإجراء مباحثات مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
تلبية لدعوة جاوش أوغلو.. وزير الخارجية المصري يزور تركيا الخميس
تلبية لدعوة جاوش أوغلو.. وزير الخارجية المصري يزور تركيا الخميس / صورة: AA
12 أبريل 2023

يعتزم وزير الخارجية المصري سامح شكري، إجراء زيارة رسمية لتركيا غداً الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاوش أوغلو.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التركية الأربعاء، بأن زيارة الوزير شكري ستشهد إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكان شكري زار تركيا يوم 27 فبراير/شباط الماضي والتقى جاوش أوغلو، في رسالة تضامن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

كما أرسلت مصر مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا.

وفي 18 مارس/آذار أجرى جاوش أوغلو زيارة رسمية لمصر تلبية لدعوة شكري، ليكون بذلك أول وزير خارجية تركي يزور القاهرة منذ 11 عاماً.

وأكد آنذاك الوزير التركي أن أنقرة والقاهرة تعملان على إعادة تطبيع العلاقات بينهما في أسرع وقت ممكن، وأن العلاقات الحالية بين البلدين تتويج للقاء الرئيسين المصري والتركي في الدوحة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ أن شكري سيتوجه الخميس إلى أنقرة بناء على دعوة من وزير خارجية تركيا.

وقال متحدث الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان، إن "الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَين في مختلف المجالات، واستكمال المباحثات التي أجريت بين الجانبَين خلال زيارة وزير خارجية تركيا للقاهرة في مارس/آذار الماضي، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، وفق البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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