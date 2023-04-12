استخدم نحو 39 مليون راكب، المطارات التركية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وحسب بيانات من وزارة النقل والبنى التحتية التركية، فإن عدد ركاب الخطوط الداخلية عبر المطارات التركية، زاد بنسبة 17.6% ، خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، زاد عدد ركاب الخطوط الدولية، خلال الفترة نفسها، بنسبة 48.3%.

ووفقاً لهذا، بلغ عدد ركاب الرحلات الداخلية 18 مليوناً و755 ألفاً، ومسافري الرحلات الدولية 20 مليوناً و193 ألف راكب.

ومع ركاب رحلات الترانزيت، بلغ إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا المطارات التركية، 38 مليوناً و983 ألف راكب، خلال الربع الأول من 2023.

وفي سياق متصل، زادت حركة الملاحة الجوية في المطارات التركية، بنسبة 29% ، خلال الفترة نفسها، لتبلغ 436 ألفاً و550 رحلة.