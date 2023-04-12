سياسة
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وفد إيراني في الرياض لإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية
وصل وفد إيراني الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية.
وفد إيراني في الرياض لإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية
تشهد العلاقات السعودية-الإيرانية تطوراً ملموساً في الفترة الأخيرة / صورة: AA
12 أبريل 2023

وصل وفد إيراني الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مصادر إخبارية قولها إن "الوفد الفني الإيراني وصل بوقت سابق اليوم إلى السعودية بغرض إعادة فتح سفارة طهران لدى الرياض بعد إغلاق دام 7 سنوات".

وأضافت المصادر أن "الفريق الإيراني سيتوجه في وقت لاحق إلى مدينة جدة الساحلية السعودية لتفقد مكتب القنصلية الإيرانية ومهمتها لدى منظمة التعاون الإسلامي".

والسبت أعلن المدير العامّ بوزارة الخارجية الإيرانية رضا عنايتي، أن وفداً إيرانياً يُتوقع أن يتوجه إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري للتحضير لإعادة فتح السفارة في الرياض، وفق ما نقلته "إرنا".

والسبت وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث تنفيذ إعادة فتح سفارة وقنصلية المملكة بإيران، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

تأتى زيارة الوفدين بعد أيام من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.

وفي 10 مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبُلدان الثلاثة.

مصدر:AA
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