قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إنها اختبرت "بنجاح" صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

جاء في بيان الوزارة الروسية أن الصاروخ أُطلقَ من قاعدة "كابوستين يار" في منطقة أستراخان جنوبي البلاد.

وأضاف أن "الهدف من الإطلاق اختبار المعدات القتالية المتطورة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وأكد هذا الإطلاق صحة التصميم والحلول التقنية المستخدمة في تطوير أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الجديدة، حسب المصدر نفسه.

وحسب الوزارة، أصاب الصاروخ الهدف في ساحة تدريب "ساري شجان" لاختبار الصواريخ في كازاخستان.

"الوحوش الروس"

على صعيد منفصل، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء من وصفهم بـ"الوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهِر عملية قطع رأس رجل يُعتقد أنه أسير حرب أوكراني، فيما دعا الكرملين إلى "التحقق من صحة" التسجيل.

ونُشر تسجيل الفيديو على تطبيق إنستغرام، وهو يظهر، حسب كييف، جندياً روسياً يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام: "كم يقتل هؤلاء بسهولة".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني".

وأكّد أن "هذا الفيديو يُظهِر روسيا على حقيقتها".

لكن الكرملين رد بالدعوة إلى التحقق من "صحة" الفيديو .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف للصحفيين: "هذه بالطبع صور مروّعة".

وأضاف: "في عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".

من جهتها قالت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا إنها "رُوّعَت" بعد اطّلاعها على تسجيل الفيديو.

لكنها تحدثت عن تسجيل فيديو آخر يُظهِر "جثثاً مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو"، داعية إلى أن "تكون هذه الحوادث موضع تحقيق فعلي، ومحاسبة مرتكبيها".

في بروكسل قالت متحدثة باسم منسّق السياسة الخارجية الأوروبية الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيحاسب "جميع مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم" في أوكرانيا.

وقالت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه معلومات بشأن صحة الفيديو"، لكن "إذا تأكد ذلك فهو تذكير صارخ آخر بالطبيعة اللا إنسانية للعدوان الروسي".