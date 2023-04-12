سياسة
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شاهد | أردوغان يفتتح خطاً جديداً لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة، يصل بين منطقة قزلاي التي تتوسط المدينة ومركز أتاتورك الثقافي.
شاهد | أردوغان يفتتح خطاً جديداً لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة
أردوغان شارك مع وزير النقل التركي عادل قره إسماعيل أوغلو في حفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
12 أبريل 2023

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء في حفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق بالعاصمة أنقرة.

ويصل الخط الجديد الذي افتتحه الرئيس أردوغان بين منطقة قزلاي التي تتوسط المدينة ومركز أتاتورك الثقافي.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح قال أردوغان إن أولوية حكومته في المرحلة الراهنة إعادة إعمار المدن المنكوبة جنوب البلاد جراء زلزال 6 فبراير/شباط.

وأضاف أن الدولة التركية بكل مؤسساتها المعنية ومنظماتها المدنية تعمل ليل نهار من أجل تضميد جراح المنكوبين جراء الزلزال.

كما تطرق أردوغان خلال خطابه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو/أيار المقبل.

ودعا الرئيس الجماهير للتصويت لصالح "تحالف الشعب" المكون من 4 أحزاب أبرزها حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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