سياسة
3 دقيقة قراءة
في تصعيد مستمر.. رئيس الصين يدعو الجيش لتعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي"
في أعقاب تدريبات عسكرية صينية استمرت ثلاثة أيام لمحاكاة تطويق جزيرة تايوان، أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء بأن الرئيس الصيني دعا قوات بلاده المسلّحة لـ"تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي".
في تصعيد مستمر.. رئيس الصين يدعو الجيش لتعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي"
نقلت القناة عن شي قوله إنّ الجيش يجب أن يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية / صورة: Reuters
12 أبريل 2023

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلّحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، حسبما أفادت محطة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء.

تأتي الدعوة في ظلّ توترات متصاعدة حول تايوان، وفي أعقاب تدريبات عسكرية صينية لمحاكاة تطويق الجزيرة استمرّت ثلاثة أيام تهدف إلى الضغط على تايوان.

وقدّمت الصين التدريبات العسكرية على أنّها "إنذار جاد" للجزيرة، بعد لقاء رئيستها مع مسؤول أمريكي كبير الأسبوع الماضي.

ونقلت القناة عن شي قوله إنّ الجيش يجب أن "يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا".

وجاءت تصريحات شي خلال زيارته الثلاثاء قاعدة بحرية في جنوب الصين.

والجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة هي موضوع تنافس قوي بين بكين التي تطالب بالسيادة عليها باعتبارها مقاطعة من مقاطعاتها، وواشنطن الحليف الرئيسي ومورّد الأسلحة لتايوان.

وتعتبر الصين تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وتنظر الصين باستياء إلى تقارب تايوان في السنوات الأخيرة مع الولايات المتحدة التي تقدّم دعماً عسكرياً كبيراً للجزيرة.

والصيف الماضي أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان وقامت بإطلاق صواريخ، رداً على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، آنذاك.

وتأتي تصريحات شي في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة والفلبين أكبر مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما سعياً لتعزيز التنسيق بينهما لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وقد يجعل قرب الفلبين من تايوان شريكاً رئيسياً لها في حال غزت الصين الجزيرة الديموقراطية.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري أعلنت الفيلبين وضع أربع قواعد عسكرية إضافية تحت تصرّف الولايات المتحدة، بينها قاعدة بحرية غير بعيدة عن تايوان، ما أثار غضب بكين التي أكدت أن مثل هذه الخطوة "ستعرّض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us