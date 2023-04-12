انفجر بركان شيفيلوش في أقصى شرق روسيا الثلاثاء، ونثر سحابة من الرماد على مساحة كبيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا، مما يشكل خطراً على الرحلات الجوية، وفقاً للسلطات المحلية.

وأصدر الجهاز المسؤول عن مراقبة الانفجارات البركانية في هذه المنطقة النائية رمز طيران أحمر يشير إلى أن سحابة الرماد انتشرت على مسافة مئات الكيلومترات شمال وجنوب غرب شيفيلوش.

واوضح أن "ثوران البركان مستمر. وقد ينفجر الرماد على ارتفاع 15 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر في أي وقت"، مضيفاً أن "النشاط الجاري قد يؤثر على الرحلات الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".

بثّت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء مقطع فيديو من الأرض يظهر سحابة ضخمة من الرماد تنتشر فوق الغابات المجاورة وتحجب البركان بالكامل.

وقال حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، في مقطع فيديو نُشر على تليغرام، إن المدارس ستظل مغلقة حتى إشعار آخر وسيجري إرسال أطباء "لزيارة كل منزل وشقة".

ونصحت السلطات المحلية السكان بالبقاء في منازلهم.

وقذف شيفيلوش، أحد أكبر البراكين في كامتشاتكا، الرماد على ارتفاع نحو 20 ألف متر فوق مستوى سطح البحر، حسب الفرع المحلي لأكاديمية العلوم الروسية.

ويعيش عدد قليل من السكان في شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة أقصى شرق روسيا.

وحسب برنامج البراكين العالمي الخاص بمؤسسة سميثسونيان، يعيش أقل من 12 ألف شخص ضمن نطاق يبلغ 100 كيلومتر من شيفيلوش.