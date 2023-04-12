سياسة
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مصر: خفض التوتر في العلاقات مع تركيا يصب بمصلحة المنطقة
أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن خفض التوتر في العلاقات التركية-المصرية يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها. وقال شكري: "هذا التوجه يصب في مصلحة المنطقة للحد من التوترات وضمان مزيد من الهدوء مما سينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة".
مصر: خفض التوتر في العلاقات مع تركيا يصب بمصلحة المنطقة
مصر: خفض التوتر في العلاقات مع تركيا يصب بمصلحة المنطقة / صورة: AA
12 أبريل 2023

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن خفض التوتر في العلاقات التركية-المصرية يصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "SKAİ" اليونانية الأربعاء، أشار فيها شكري أن العلاقات التركية-المصرية لن تقلل من العلاقات اليونانية-المصرية بأي شكل من الأشكال.

وقال: "بدأنا عملية لأننا رأينا رغبة من جانبنا ومن جانب تركيا لخفض التوتر، وهذا التوجه يصب في مصلحة المنطقة للحد من التوترات وضمان مزيد من الهدوء مما سينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة".

ولفت أنهم حددوا المجالات التي يجب مناقشتها على الصعيدين الثنائي والإقليمي، وتطرق إلى المناخ الإيجابي بين تركيا واليونان.

وأكّد أنهم لم يتوقفوا أبداً عن بذل الجهود من أجل خفض التوتر بين إسرائيل وفلسطين، وأضاف: "أدت الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى إلى صراع مؤسف وخسائر في الأرواح، وتدخلنا وناقشنا كيف يمكننا استعادة الهدوء ومنع مزيد من التصعيد".

وحذّر من أن التوتر خطير للغاية من أجل استقرار المنطقة ورفاهية الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويعتزم وزير الخارجية المصري إجراء زيارة رسمية إلى تركيا، غداً الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، ستشهد إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وكان شكري زار تركيا يوم 27 فبراير/شباط الماضي والتقى جاوش أوغلو، في رسالة تضامن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير.

كما أرسلت مصر مساعدات إنسانية إلى منكوبي الزلزال في تركيا.

وفي 18 مارس/آذار، أجرى جاوش أوغلو زيارة رسمية إلى مصر، تلبية لدعوة شكري، ليكون بذلك أول وزير خارجية تركي يزور القاهرة منذ 11 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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