سلّم وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الأربعاء، الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف سيارة "توغ" التركية موديل T10X.

وجرت عملية التسليم في مراسم أقيمت أمام القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية "توغ" (TOGG) رفعت حصارجيكلي أوغلو والسفير التركي في أوزبكستان أولغان بكار.

وأعرب الرئيس الأوزبكي عن امتنانه للهدية مهنئاً الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي على النجاح الكبير الذي تحقق في مجال إنتاج السيارات الكهربائية.

وعقب استلامه السيارة، قاد الرئيس ميرضيائيف السيارة التركية في شوارع العاصمة، مصطحباً الوزير ورانك وحصارجيكلي أوغلو.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".​​​​​​​

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقُّل تركي متكامل.