تضع السلطات التركية آلية أمنية واسعة النطاق لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار، والتي تعتبر واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ البلاد.

وستشرف الهيئة العليا للانتخابات (YSK)، أعلى هيئة انتخابية في البلاد، على العملية الديمقراطية الضخمة حتى فرز التصويت النهائي وتحديد الفائزين.

مع تقدم الحملات الانتخابية واستعداد الناخبين لانتخاب رئيسهم القادم وأعضاء البرلمان، يجري تفكيك العملية المعقدة لضمان انتخابات حرة ونزيهة في تركيا.

السلام والأمن

وحسب وزارة الداخلية التركية، ففي يوم الانتخابات، سيعمل ما يقرب من 600 ألف عنصر أمني في 81 ولاية لضمان أمن الانتخابات، بما في ذلك 326387 ضابط شرطة، و196197 من قوات الدرك، و7 آلاف من خفر السواحل، و58658 حارس أمن، و17209 من حراس الأمن المتطوعين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شبكة واسعة من كاميرات المراقبة في مواقع استراتيجية ستراقب مثيري الشغب المحتملين.

وكما هو الحال في الانتخابات السابقة، تجرى مراقبة وتحليل لقطات كاميرات المراقبة وجميع البيانات المتعلقة بأمن الانتخابات في الوقت الفعلي في مركز تنسيق أمن الانتخابات التابع للمديرية العامة للأمن، وهي قوة الشرطة المدنية الوطنية التي مقرها في العاصمة أنقرة.

في الانتخابات الأخيرة، عملت أكثر من 50 ألف كاميرا فيديو بلا توقف لمراقبة التقاطعات والنقاط المهمة والطرق التي يستخدمها الناس للوصول إلى مراكز الاقتراع.

وسيواصل المسؤولون في مراكز الاقتراع، الذين يبدؤون العمل في وقت مبكر من يوم الانتخابات، واجباتهم حتى اكتمال عملية فرز الأصوات.

جزءاً من الترتيبات الأمنية، جرى حظر بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة يوم الانتخابات من الساعة 6 صباحاً حتى منتصف الليل.

ولن يُسمح لأي شخص غير المسؤولين عن الحفاظ على القانون والنظام بحمل الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع أنواع أدوات القطع أو الثقب أو الضرب بالهراوات التي يمكن استخدامها سلاحاً.

مراقبون دوليون

سيشرف ممثلون من عديد من المنظمات العالمية على الانتخابات بناءً على دعوة من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقاً لتقليد بدأ في عام 2002.

ويتمثل هذا في: ممثلو الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، و10 من الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM)، و5 من برلمان منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (PABSEC)، والجمعية البرلمانيةللبلدان الناطقة بالتركية (TURKPA) ومنظمة الدول التركية مراقبين محايدين خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية السابقة.

خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2018، ضمّت بعثة مراقبة الانتخابات الدولية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو 330 مراقباً من 44 دولة، بما في ذلك 231 مراقباً على المدى البعيد والقريب.

ووفقاً للمراقبين الدوليين، فإن جميع الانتخابات التي أجريت في تركيا منذ عام 2002 كانت شفافة وحرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية.

فرز الأصوات

في الانتخابات الأخيرة، استُخدم 188 ألف صندوق اقتراع في 87 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد وكذلك في الخارج، وفقاً للهيئة العليا للانتخابات.

فبعد أن يدلي المواطنون بأصواتهم وتغلق صناديق الاقتراع، يجري العدّ والتوثيق علناً تحت مراقبة رئيس صندوق الاقتراع وبمشاركة ممثلين من جميع الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات.

كما يفتح الرئيس أمام الحاضرين كل صندوق في مكان التصويت، ويجري فرز المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع الفردية بصوت عالٍ ومرتين من الرئيس.

ويوقّع ممثلو الأحزاب السياسية على الورقة بعد أن يتفقوا جميعاً على النتيجة.

لا يُخرج صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع حتى تمام عد وتوثيق جميع صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.

أوراق الاقتراع الصالحة، ومخططات العد والتفصيل الموقعة، وأوراق الاقتراع غير الصالحة والمتنازع عليها، ومغلفات الاقتراع غير المستخدمة، وأوراق الاقتراع تُعبّأ بشكل منفصل وتوضع في كيس بعد اعتمادها من جميع الممثلين، وتوقّع عليها وتختمها لجنة صندوق الاقتراع في النهاية.

يسلّم عضوان على الأقل برفقة قوات الأمن الأكياس المختومة إلى رئيس المجلس الانتخابي المحلي بأسرع ما يمكن.

وأخيراً، يدمج مجلس الانتخابات المحلي جميع نتائج الانتخابات التي جُمعت من لجان صناديق الاقتراع ويخطر رئاسة مجلس انتخابات المحافظات والأحزاب السياسية بالنتائج.

التصويت في مناطق الزلازل المنكوبة

يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الهيئة العليا للانتخابات في ضمان مشاركة الناخبين في 11 مقاطعة دُمرت في زلزال 6 فبراير/شباط في العملية الديمقراطية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، زارت عدة وفود من الهيئة العليا للانتخابات مناطق الزلازل المنكوبة لتقييم الوضع والوصول إلى ما هو مطلوب لإجراء الانتخابات.

تعدّ الوفود تقارير عن حالة الناخبين المتضررين، وتوثق حالة من جرى إجلاؤهم إلى مدن أخرى، وتجهز الإجراءات الأمنية المحتملة.

جدير بالذكر أن هذه العملية لا تزال قائمة ويجري إرسال التقارير إلى الهيئة العليا للانتخابات.

وفقاً لتقارير الرسمية، تُبذل جهود للسماح بالتصويت في مدن الخيام والمنازل الأوّلية، كما تدرس إقامة مراكز اقتراع في هذه المناطق.

يُعرض على ضحايا الزلزال المصابين، أو غير القادرين على التصويت، أو الذين يعانون من مشكلات في النقل، أو غير القادرين على السفر بسبب سنهم، خيار التصويت في مركز اقتراع متنقل.

كما أن الإحالة إلى صناديق الاقتراع القريبة في المناطق التي لا يمكن فيها إجراء التصويت هي أيضاً من بين الخيارات التي يتم النظر فيها.

ويمكن للمواطنين الذين فقدوا بطاقات هوياتهم بسبب الزلازل التصويت بدونها طالما لديهم مستندات اثبات شخصية أخرى، مثل بطاقة الهوية المؤقتة أو جواز السفر أو شهادة الزواج أو رخصة القيادة أو وثيقة الخدمة العسكرية أو بطاقة الهوية المهنية أو الهوية العسكرية بطاقة.

وسيتمكن ضحايا الزلزال من التصويت في المدن التي نُقلوا إليها.

ومن المتوقع أيضاً إصدار توجيه للسماح للعاملين في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالتصويت في المدينة التي يعملون فيها حالياً.