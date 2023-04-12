سياسة
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جاوش أوغلو: تحالف تركيا وبلغاريا مهم لسلام دول البلقان
أكد وزير الخارجية التركي الأهمية البالغة لصداقة بلاده وتحالفها مع بلغاريا لتحقيق استقرار وسلام منطقة البلقان. وأشار في تصريحات صحفية خلال زيارته بلغاريا إلى دعم صوفيا الدائم لتركيا في الاتحاد الأوروبي.
جاوش أوغلو: تحالف تركيا وبلغاريا مهم لسلام دول البلقان
وضع جاوش أوغلو إكليل زهور على نصب رئيس حزب حركة الحق والحريات (يشكل الأتراك والمسلمون معظمه) مصطفى قرهضاي / صورة: AA
12 أبريل 2023

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، الأهمية البالغة لصداقة بلاده وتحالفها القوي مع بلغاريا من أجل استقرار وسلام منطقة البلقان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال زيارته نصب الشهداء في منطقة كاولينوفا (بوهتشالار) شمال شرقي بلغاريا.

ووضع جاوش أوغلو إكليلاً من الزهور على نصب رئيس حزب حركة الحق والحريات (يشكل الأتراك والمسلمون معظمه) مصطفى قرهضاي، الذي استشهد عام 1989.

وأشار إلى أن بلغاريا أصبحت حالياً عضواً مهماً في الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن صوفيا كانت داعماً دائماً لتركيا في الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى وجود علاقات متعددة ومتطورة في كل المجالات بين تركيا وبلغاريا، قائلاً: "نأمل تشكيل حكومة مستقرة عقب الانتخابات التي جرت في 2 أبريل/نيسان (الجاري)، والتحالف والصداقة القوية بين تركيا وبلغاريا مهمان للغاية للسلام والاستقرار في البلقان اليوم".

وبيّن جاوش أوغلو أن كراهية الإسلام والعنصرية ومعاداة الأجانب وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتركيا وبلغاريا بوصفهما دولتين صديقتين وحليفتين يمكنهما وقف هذا التوجه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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