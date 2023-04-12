أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، الأهمية البالغة لصداقة بلاده وتحالفها القوي مع بلغاريا من أجل استقرار وسلام منطقة البلقان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال زيارته نصب الشهداء في منطقة كاولينوفا (بوهتشالار) شمال شرقي بلغاريا.

ووضع جاوش أوغلو إكليلاً من الزهور على نصب رئيس حزب حركة الحق والحريات (يشكل الأتراك والمسلمون معظمه) مصطفى قرهضاي، الذي استشهد عام 1989.

وأشار إلى أن بلغاريا أصبحت حالياً عضواً مهماً في الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن صوفيا كانت داعماً دائماً لتركيا في الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى وجود علاقات متعددة ومتطورة في كل المجالات بين تركيا وبلغاريا، قائلاً: "نأمل تشكيل حكومة مستقرة عقب الانتخابات التي جرت في 2 أبريل/نيسان (الجاري)، والتحالف والصداقة القوية بين تركيا وبلغاريا مهمان للغاية للسلام والاستقرار في البلقان اليوم".

وبيّن جاوش أوغلو أن كراهية الإسلام والعنصرية ومعاداة الأجانب وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتركيا وبلغاريا بوصفهما دولتين صديقتين وحليفتين يمكنهما وقف هذا التوجه.