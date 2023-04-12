أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تسليم أولى المنازل الريفية لمتضرري الزلازل في ولايتَي قهرمان مرعش وغازي عنتاب سيبدأ في عيد الفطر.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء خلال مأدبة إفطار رمضاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مع فرق بحث وإنقاذ ومتضررين وبلديات قدمت مساعدات للمنطقة المتضررة من الزلازل.

وأشار إلى أن جهود إزالة الأنقاض متواصلة بشكل مكثف، مؤكداً أن بناء المساكن الدائمة مستمر بشكل مكثف وسيجري الانتهاء منها في غضون عام.

وقال: "سنسلم أولى المنازل الريفية في منطقة نور داغي بغازي عنتاب ومنطقة تورك أوغلو في قهرمان مرعش خلال عيد الفطر".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.​​​​​​​​​​​​​​