بدأت تركيا شحن أولى دفعاتها من الغاز الطبيعي إلى بلغاريا، في إطار اتفاقية ثنائية مدتها 13 عاماً.

وأفاد مراسل الأناضول الأربعاء بأن توريد الغاز الطبيعي إلى بلغاريا جرى في مراسم أقيمت بولاية تكيرداغ (شمال غرب) بمحطة مرمرة للغاز الطبيعي التابعة لشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش".

وحضر مراسم الاحتفال وزير الطاقة البلغاري روسين خريستوف، والمدير العام لـ"بوتاش" برهان أوزجان، والمدير العام لشركة الغاز البلغارية دينيتسا زلاتفيا.

وقال أوزجان في تصريح صحفي: "هذا اليوم مهم للغاية لتركيا وبلغاريا، فهو اليوم الأول لعملية نقل الغاز الطبيعي وفقاً للاتفاقية الموقعة في 3 يناير/كانون الثاني الماضي".

وأضاف أن حدث اليوم سيساهم في تأمين إمدادات الطاقة لبلغاريا وأوروبا، مؤكداً استمرار عمليات شحن الغاز في الفترة المقبلة.

وأوضح أن اليوم الأول لتزويد بلغاريا بالغاز سيكون بنحو 55 مليون متر مكعب، على أن يبلغ حجم التسليم السنوي 1.5 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن السعة المذكورة يمكن أن تتطور صعوداً مع زيادة الطلب، وأن الإمكانات الفنية متوفرة بشكل جيد.

من جهته، قال خريستوف إن نقل الغاز الطبيعي من تركيا إلى بلغاريا له أهمية كبيرة لأمن الطاقة في بلاده وأوروبا.

وأضاف: "نعتبر تركيا شريكاً موثوقاً به وسنعمل بالتأكيد على توسيع تعاوننا. وسنوقع اتفاقية أخرى من شأنها توسيع البنية التحتية لتركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا للسماح لدول أوروبا الجنوبية والشرقية بالحصول على كميات غاز متزايدة من أذربيجان".

ومطلع يناير الماضي، وقعت تركيا وبلغاريا اتفاقية تعاون في مجال الغاز الطبيعي مدتها 13 عاماً، وبموجبها سينقل غاز يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنوياً.