سياسة
3 دقيقة قراءة
لابيد: الكونغرس والمنظمات اليهودية متخوّفون من "انقلاب بإسرائيل"
التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أعضاء الكونغرس الأمريكي وقادة المنظمات اليهودية. وقال أن الأخيرين أعربوا عن قلقهم تجاه خطة الإصلاح القضائي التي يطرحها نتنياهو.
لابيد: الكونغرس والمنظمات اليهودية متخوّفون من "انقلاب بإسرائيل"
لابيد: الكونغرس والمنظمات اليهودية قلقون ومتخوفون من الانقلاب بإسرائيل / صورة: Reuters
13 أبريل 2023

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، إن أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية قلقون من "الانقلاب" في إسرائيل.

جاء ذلك في ختام زيارة له إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها نواباً في الكونغرس وقادة المنظمات اليهودية الكبرى، لبحث خطة إصلاح القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، وتصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال لابيد: "التقيت أعضاءً في الكونغرس ورؤساء منظمات يهودية من جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل ويهود الشتات".

وأضاف: "إنهم قلقون ومتخوفون من عواقب الانقلاب على العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية والعلاقة مع الجاليات اليهودية".

ومضى بقوله: "أكدت لممثلي القيادة اليهودية أن يهود الولايات المتحدة يجب ألا يتخلوا عن دولة إسرائيل"، حسب المصدر ذاته.

وتابع لابيد: "قلت لهم إن الحكومات تأتي وتذهب ودولة إسرائيل باقية، والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية واستراتيجية من أي وقت مضى".

والثلاثاء، أبلغ لابيد، جولي بلات رئيس منظمة "الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية"، أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة وكندا، أنه من غير المعروف ما إن كانت المفاوضات مع الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو حول خطة إصلاح القضاء سوف تنجح محذراً من "خطر هائل" يتهدد بلاده.

ووصل لابيد، الاثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل، عقد خلالها اجتماعات مع رؤساء المنظمات اليهودية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم رئيس لجنة الدستور جيري نادلر، وفق موقع "والا" العبري.

والاثنين استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اجتماعاً تفاوضياً بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

ويقول قادة المعارضة وأبرزهم لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، ويصفونها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us