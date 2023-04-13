سياسة
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"عشريني مولع بالأسلحة".. تعرّف مَن وراء تسريبات الوثائق الأمريكية
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الشخص الذي سرب الوثائق السرية الأمريكية متسبباً بأضرار للأمن القومي للولايات المتحدة، شاب عشريني مولع بالأسلحة.
"عشريني مولع بالأسلحة".. تعرّف مَن وراء تسريبات الوثائق الأمريكية
نشر الشاب المعلومات السرية على منصة ديسكورد / صورة: Reuters
13 أبريل 2023

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي هو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلاً عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة أمس الأربعاء إن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية ديسكورد، تضم نحو عشرين رجلاً وفتى يجمعهم "الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري والله".

واعتمدت الصحيفة في تقريرها، الذي لم يذكر اسم الشخص، على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة.

وقالت منصة ديسكورد في بيان أمس الأربعاء إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

وفتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً رسمياً الأسبوع الماضي بعد أن أحالت وزارة الدفاع (البنتاغون) الأمر إليها.

ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على ديسكورد ومنصات أخرى مثل فور تشان وتليغرام وتويتر.

وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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