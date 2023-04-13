سياسة
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"من نوع جديد".. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر الشرقي
أطلقت كوريا الشمالية "نوعاً جديداً" من الصواريخ البالستية يعمل على الأرجح بالوقود الصلب. وأدانت واشنطن إطلاق كوريا الشمالية "صاروخاً بالستياً طويل المدى" وقالت إنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وأمن حليفتَيها كوريا الجنوبية واليابان.
"من نوع جديد".. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر الشرقي
كوريا الجنوبية: يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت نوعاً جديداً من الصواريخ البالستية يعمل على الأرجح بالوقود الصلب / صورة: AP
13 أبريل 2023

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس إطلاق جارتها الشمالية صاروخاً بالستياً "من نوع جديد" متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي، وهو ما سيمثل تقدماً تقنياً واستراتيجياً كبيراً لبرنامج بيونغ يانغ للتسلح.

وتسبب إطلاق الصاروخ بحالة من التأهب لفترة وجيزة في جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال) قبل أن تؤكد طوكيو أنه لم يسقط في أراضيها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لوكالة الصحافة الفرنسية: "يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت نوعاً جديداً من الصواريخ البالستية، يعمل على الأرجح بالوقود الصلب".

وحتى الآن تعمل كل الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية بالوقود السائل.

والصواريخ العاملة بالوقود الصلب التي سعت بيونغ يانغ منذ فترة طويلة لتطويرها تُظهر ثباتاً أكبر وتكون أسرع لناحية تحضيرها لعملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، ما يجعل اكتشاف القوات الأمريكية لها وتدميرها أصعب.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ الذي أُطلق الخميس الساعة 7:23 (22:23 ت.غ) "قطع 1000 كيلومتر قبل سقوطه في البحر الشرقي"، الاسم الكوري لبحر اليابان.

"خرق فاضح"

وأدانت الولايات المتحدة "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية الخميس "صاروخاً بالستياً طويل المدى" حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن "عملية الإطلاق هذه تشكل انتهاكاً فاضحاً لكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتزيد التوترات بلا داعٍ وتهدد بزعزعة الأمن في المنطقة".

وأضافت "الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان" أمنها وأمن حليفتَيها كوريا الجنوبية واليابان.

من جهته صرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة بأن الصاروخ "يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، مشيراً إلى أن مساره كان "مائلا بشدة نحو الشرق". وأضاف أن الصاروخ لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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