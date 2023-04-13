سياسة
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أردوغان: مشاريع الصناعات الدفاعية لن تقف وستُنقَل بفخر إلى الأجيال القادمة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصناعات الدفاعية في بلاده مستمرة ولن تتوقف وأنها ستُنقَل بفخر إلى الأجيال القادمة.
أردوغان: مشاريع الصناعات الدفاعية لن تقف وستُنقَل بفخر إلى الأجيال القادمة
أردوغان: مشاريع الصناعات الدفاعية ستُنقَل بفخر إلى الأجيال القادمة / Others
13 أبريل 2023

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن المشاريع المتعلقة بالصناعات الدفاعية في بلاده "مستمرة ولن تقف أبداً".

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني على قناتي " Kanal D" و" CNN" المحليتين مساء الأربعاء.

وأكد أردوغان أنهم سيواصلون اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق أحلام تركيا، مشيراً إلى مشاركته في مراسم تسليم سفينة "TCG Anadolu" (تي سي جي أناضول) الاثنين الماضي إلى القوات البحرية في بلاده.

وأضاف: "السفينة الحربية ستنقل تركيا إلى مستوى عالمي رفيع. ونتخذ خطوات أخرى لبناء سفينة حربية مشابهة وبحجم أكبر".

وذكر أن سفينة TCG ANADOLU محلية الصنع تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من تنفيذ عمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.

ولفت إلى أن جميع منتجات الصناعات الدفاعية "ستُنقَل بفخر إلى الأجيال القادمة".

و"تي سي جي أناضول"، سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

أنزلت إلى المياه عام 2019، وفي يونيو/حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها، لتسلمها رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية الاثنين الماضي.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70%، وشاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات جامعات ومراكز أبحاث تركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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