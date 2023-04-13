أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، إطلاق سراح 48 معتقلاً في العاصمة صنعاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية في وقت متأخر مساء الأربعاء.

وقالت الوكالة: "جرى اليوم (الأربعاء) بصنعاء الإفراج عن 48 فرداً من المغرر بهم الذين جرى التحفظ عليهم من الأجهزة الأمنية بعد أن كان تحالف العدوان ومرتزقته (التحالف العربي والقوات الحكومية) استدرجهم للقتال إلى جانبه".

ونقلت الوكالة عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قوله، إن "عملية الإفراج جاءت بناء على توجيهات زعيم الجماعة عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بمناسبة شهر رمضان المبارك" دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية حول الأمر أو إن كان إطلاق سراح هؤلاء ضمن عملية تبادل الأسرى التي أعلنت في 20 مارس/آذار الماضي والتي كان من المفترض أن تبدأ الخميس، وأُجلت إلى يوم غد الجمعة.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية الاتفاق مع جماعة الحوثي على الإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبَين، في ختام مشاورات عُقدت بسويسرا بهذا الخصوص.

والثلاثاء، أعلن عضو لجنة التفاوض في الفريق الحكومي ماجد فضائل في تصريح للأناضول، أن "عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي تنطلق الخميس بإطلاق سراح 322 أسيراً، بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين".

والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين يوماً واحداً إلى يوم غد الجمعة وفق تغريدة ليحيى كزمان رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى، غداة الإعلان عن بدء تنفيذ الصفقة الخميس.

ويعاني اليمن من حرب بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.