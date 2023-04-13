بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والنسيج في تركيا 5.2 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2023.

وحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من مجلس المصدرين في تركيا، فإن إجمالي قيمة الصادرات في مارس/آذار الماضي بلغ 23.6 مليار دولار بزيادة 4.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في الربع الأول من العام الجاري 61.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المجلس أن قيمة صادرات القطاع، خلال مارس الماضي، بلغت ملياراً و997 مليون دولار.

وبلغت حصة ولاية إسطنبول من الصادرات في مارس 1.4 مليار دولار، وبورصة 165 مليون دولار، وإزمير 129 مليون دولار.​​​​​​​

وحلت ألمانيا في المركز الأول بين البلدان الأكثر استيراداً لمنتجات القطاع من تركيا خلال الربع الأول بـ862 مليون دولار.​​​​​​​

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بـ602 مليون دولار، وهولندا في المركز الثالث بـ414 مليون دولار.

صادرات قطع السيارات

أما على مستوى صادرات قطع غيار السيارات فبلغت قيمتها 3 مليارات و624 مليوناً و874 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وحسب معطيات من اتحاد أولوداغ لمصدري صناعات السيارات، جرى تصدير قطع غيار السيارات وملحقاتها، خلال فترة يناير/كانون الثاني-مارس، إلى 190 وجهة شملت دولاً ومناطق حرة ومناطق حكم ذاتي.

وأظهرت المعطيات تسجيل قطاع صناعة السيارات نمواً بنسبة 12.25% في الربع الأول من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكّلت صادرات قطع الغيار 42.1% من إجمالي صادرات قطاع السيارات التي بلغت 8 مليارات و618 مليوناً و998 ألف دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطع غيار السيارات، بقيمة 890 مليوناً و443 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ 238 مليوناً و330 ألف دولار، وفرنسا ثالثة بـ228 مليوناً و460 ألف دولار.