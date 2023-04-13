أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الخميس، مباحثات مع المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو تناولت ضرورة وقف "التصعيد" الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وعقب لقاء بينهما في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قال الشيخ في بيان إنهما بحثا آخر المستجدات السياسية والميدانية والإجراءات الإسرائيلية "التصعيدية" ضد الشعب الفلسطيني.

و أكد الشيخ "ضرورة التدخل الأمريكي الفاعل والمؤثر في الضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".

​​​​​​​ وحضر اللقاء مستشار الرئيس الفلسطيني الدبلوماسي مجدي الخالدي.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت مواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل 100 فلسطيني، بالإضافة إلى مقتل إسرائيليين في هجمات رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وبينها عمليات قتل واعتقالات واقتحامات للمسجد الأقصى ومدن وبلدات فلسطينية.