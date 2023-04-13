سياسة
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عمل بقاعدة عسكرية ويهوى الأسلحة.. تعرف مُسرّب وثائق البنتاغون
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن مسرب وثائق البنتاغون عبر منصة التواصل ديسكورد هو شاب في منتصف العشرينيات عمل في قاعدة أمريكية ومولع بالأسلحة والزي العسكري.
عمل بقاعدة عسكرية ويهوى الأسلحة.. تعرف مُسرّب وثائق البنتاغون
البنتاغون يعلن / صورة: متداول
13 أبريل 2023

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، عن معلومات بشأن الشخص الذي سرب الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

ونشرت الصحيفة مقابلة مقتضبة مع أحد أعضاء منتديات موقع "ديسكورد" للتواصل الاجتماعي، والذي عرّف نفسه بأنه "صديق مقرب" للشخص الذي سرب وثائق البنتاغون السرية.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنباء عن تسريب وثائق "سرية" للبنتاغون تركز بشكل أساسي على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأفاد الشخص الذي تحدث إلى الصحيفة الأمريكية دون الكشف عن هويته، أن من سرب وثائق البنتاغون رجل في منتصف العشرينيات من عمره ويحب الأسلحة وتبادل أسرار الحكومة مع أعضاء مجموعة على الموقع تحمل اسم "Thug Shaker Central".

وأشار إلى الشخص المقصود باسم "OG" قائلاً إنه يعرفه منذ نحو أربع سنوات ومعجب به كثيراً ويعتبره "صديقاً مقرباً".

وأوضحت الصحيفة أن الشخص الذي تحدث إليها "قاصر"، مشيرة إلى أنه قال إنه وعضواً آخر في المجموعة يعرفان الاسم الحقيقي للشخص المعني وأين يعيش، "لكنه لن يخبر سلطات إنفاذ القانون بأي معلومات حتى يجري القبض على OG أو يفر من الولايات المتحدة".

وأوضح أن مسرب الوثائق "بدأ أولاً بكتابة (محتوى) المستندات السرية ونشرها في المجموعة، ولكن عند تجاهل أعضاء المجموعة للملفات السرية، غضب وبدأ في نشر صور للملفات بشكل أسبوعي، بدءاً من أواخر العام الماضي"، على حد قوله.

وأضاف أن من سرب الوثائق "ليس عميلاً روسيّاً ولا أوكرانياً وليس من الجزء الشرقي للعالم".

وأوضح أن "أي ادعاءات بأنه عميل أو مؤيد لروسيا تعد كاذبة بشكل قاطع".

وتابع: "هو شخص ذكي جداً ومن غير المحتمل أن لا يكون على علم بأن تسريب الملفات غير قانوني".

والاثنين، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث باسم البنتاغون (لم تسمه) تأكيد صحة معظم الوثائق المسربة قائلاً إنها تمثل "خطراً جسيماً للغاية على الأمن القومي".​​​​​​​

والثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي، إن من يقفون خلف التسريبات "كانوا في مكان ما على الإنترنت، لكن لا نعرف في أي مكان بالضبط ومن الذين كان لديهم إمكانية الوصول إلى الوثائق، إننا ببساطة لا نعرف".

وأضاف: "سنواصل التحقيق والبحث الحثيث حتى نجد مصدر التسريب ومداه"، حسب الوكالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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