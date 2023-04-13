سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن يعرب عن قلقه بشأن الوثائق المسربة لكنه لا يرى فيها خطراً داهماً
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "قلقه" بشأن تسريب وثائق أمريكية سرية، لكنه أوضح أنه لا يرى في الأمر خطراً داهماً. وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً بعد تسريب وثائق عبر الإنترنت تعرض بالتفاصيل وجهات نظر واشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا.
بايدن يعرب عن قلقه بشأن الوثائق المسربة لكنه لا يرى فيها خطراً داهماً
بايدن أعرب عن قلقة لتسريب وثائق أمريكية سرية موضحاً أن التحقيق جار / صورة: ABC / SABC
13 أبريل 2023

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "قلقه" الخميس بشأن تسريب وثائق أمريكية سرية، لكنه لايرى في ما جرى خطراً داهماً.

وقال بايدن لصحافيين بعيد لقائه الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز في دبلن "أشعر بالقلق لحصول ذلك".

وأضاف أنّ "التحقيق جار" ويبدو أنه على وشك التوصل إلى نتائج.

وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً بعد تسريب وثائق عبر الإنترنت تعرض بالتفاصيل وجهات نظر واشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا، وتلمّح إلى أنّ الولايات المتحدة تجمع معلومات استخبارية عن حلفاء مقربين.

واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنّ عملية التسريب تشكّل خطراً "جسيماً جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

ولم تؤكّد السلطات الأمريكية علناً بعد صحّة هذه الصور التي تتداولها مواقع مختلفة على الإنترنت، كما لم يجرِ إثبات صحتها بشكل مستقلّ.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأنّ التسريب يقف خلفه شاب عمل في قاعدة عسكرية ونشر معلوماتها عبر مجموعة خاصة على الإنترنت.

والشاب الذي أطلق على نفسه لقب "أو جي" (OG) على مدى أشهر، نشر مئات الصفحات من هذه الوثائق بعد أن نقلها عن ملفات في القاعدة العسكرية حيث يعمل، حسب الصحيفة.

وتكشف الوثائق المنشورة على الإنترنت قلق الاستخبارات الأمريكية بشأن قدرة الجيش الأوكراني على شنّ هجوم مضادّ على القوات الروسية، بسبب مشاكل في التدريب والإمداد.

وتتحدّث وثيقة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية عن مخاوف الولايات المتحدة تجاه قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها ضد الضربات الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us