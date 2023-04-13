أعلن الجيش الروسي الخميس أنه بات يحاصر القوات الأوكرانية المتحصنة في مدينة باخموت، مركز القتال منذ شهور في أوكرانيا حيث يبدو أن القوات الروسية تتقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "القوات المجوقلة تدعم المجموعات الهجومية (التابعة لمجموعة فاغنر)، وتمنع وصول عناصر احتياط من الجيش الأوكراني إلى المدينة وإمكانية انسحاب وحدات العدو" من باخموت.

من جانبه نفى الجيش الأوكراني الخميس أن تكون قواته محاصرة في باخموت، بؤرة القتال في شرق أوكرانيا، رافضاً تأكيدات وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة الشرقية سيرغي تشيريفاتي لوكالة فرانس برس إن "ذلك لا يتوافق مع الواقع"، مؤكداً أن الجيش الأوكراني مازال قادراً على "إيصال المؤن والذخيرة والأدوية" إلى باخموت و"إخراج" الجرحى.

كييف تدعو لتطوير شبكة أمنية شاملة

في سياق منفصل دعت وزارة الخارجية الأوكرانية الدول الغربية إلى جعل البحر الأسود "بحر حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، بعد عام على تدمير السفينة الحربية الروسية "موسكفا" .

وقال دميترو كوليبا في افتتاح مؤتمر في رومانيا "حان الوقت لتطوير شبكة أمنية شاملة لجميع الدول المهدّدة في المنطقة" ولجعل البحر الأسود "بحر الناتو كما أصبح بحر البلطيق".

وأضاف في رسالة عبر الفيديو من أوكرانيا "اليوم تصادف الذكرى الأولى لغرق الطراد موسكفا" و"ستواجه سفن حربية روسية أخرى المصير ذاته بدعم أصدقائنا وشركائنا".

وغرقت السفينة موسكفا في منتصف أبريل/نيسان العام الماضي في أعقاب انفجار على متنها، وفقاً للكرملين. وقالت أوكرانيا إنّ قواتها المسلّحة قصفتها بالصواريخ.

كذلك، دعا دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي "إلى إثبات وجود خطّة واضحة بشأن موعد انضمام أوكرانيا إليه وترتيباته" لمناسبة قمّته المقبلة التي ستُعقد في فيلنيوس في ليتوانيا في يونيو/حزيران.

وتنظّم رومانيا وأوكرانيا، الأربعاء والخميس، في بوخارست المؤتمر الأول بشأن أمن البحر الأسود بالتعاون مع منصة القرم الدولية، وهي آلية تهدف إلى "إلغاء احتلال القرم واستعادة أمن البحر الأسود"، وفقاً للحكومة الأوكرانية.