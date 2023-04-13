قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إن القوات المسلحة تواصل بنجاح كبير مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها، مبيناً أن سواعد الجيش حالت دون تأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا.

كلام أقار جاء في تصريح للصحفيين بولاية قيصري وسط البلاد، المرشح عنها لعضوية البرلمان في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة 14 مايو/أيار المقبل عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم).

وشدد على أن الجيش التركي لم ولن يترك دم أي شهيد يذهب هدراً، وأنه انتقم لدمائهم الطاهرة من الإرهابيين، مؤكداً أن تنظيم "PKK" الإرهابي في وضع حرج جداً بالوقت الراهن.

وأضاف: "تراجع الانضمام إلى التنظيم الإرهابي إلى الصفر، وزادت حالات الفرار داخله وبات في حالة انهيار، ولن نتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

وقال: "لم نسمح بتأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا عبر العمليات التي نفذها الجيش التركي، حيث جرى دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها، وتحطمت أحلام البعض (لم يسمهم)".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات"، ضد تنظيمي "داعش" و" YPG /PKK".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.