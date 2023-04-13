سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: جيشنا حال دون تأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا
قال وزير الدفاع التركي في تصريح للصحفيين بولاية قيصري المرشح عنها لعضوية البرلمان، عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقررة 14 مايو/أيار المقبل، إن "سواعد الجيش حالت دون تأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا".
وزير الدفاع التركي: جيشنا حال دون تأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا
كلام أقار جاء في تصريح للصحفيين بولاية قيصري / صورة: AA
13 أبريل 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إن القوات المسلحة تواصل بنجاح كبير مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها، مبيناً أن سواعد الجيش حالت دون تأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا.

كلام أقار جاء في تصريح للصحفيين بولاية قيصري وسط البلاد، المرشح عنها لعضوية البرلمان في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة 14 مايو/أيار المقبل عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم).

وشدد على أن الجيش التركي لم ولن يترك دم أي شهيد يذهب هدراً، وأنه انتقم لدمائهم الطاهرة من الإرهابيين، مؤكداً أن تنظيم "PKK" الإرهابي في وضع حرج جداً بالوقت الراهن.

وأضاف: "تراجع الانضمام إلى التنظيم الإرهابي إلى الصفر، وزادت حالات الفرار داخله وبات في حالة انهيار، ولن نتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

وقال: "لم نسمح بتأسيس حزام إرهابي شمالي سوريا عبر العمليات التي نفذها الجيش التركي، حيث جرى دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها، وتحطمت أحلام البعض (لم يسمهم)".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات"، ضد تنظيمي "داعش" و" YPG /PKK".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us