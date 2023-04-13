سياسة
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دعوات فلسطينية لشد الرحال والرباط في الأقصى بآخر جمعة في رمضان
دعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى المشاركة الحاشدة ومواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى للدفاع عنه وإفشال المخطط الصهيوني.
دعوات فلسطينية لشد الرحال والرباط في الأقصى بآخر جمعة في رمضان
المسجد الأقصى / صورة: Reuters
13 أبريل 2023

دعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في بيانين منفصلين الخميس، الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بمدينة القدس في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان لهذا العام.

وقالت حماس: "ندعو للمشاركة الحاشدة ومواصلة الرباط والاعتكاف في الأقصى المبارك، تجديداً لبيعة الدفاع عنه وحمايته من الاحتلال".

وشددت على "ضرورة إفشال مخططات العدو الصهيوني والمستوطنين في تدنيسه واقتحامه وتقسيمه"، وفق تعبيرها.

بدورها، دعت حركة الجهاد الإسلامي "أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاحتشاد في ساحاته ومصلياته وقبابه، وأداء الصلاة فيه والاعتكاف والرباط الذي يشكل تحدياً للعدو ومشاريعه ومخططاته وزعمائه الإرهابيين"، وفق بيانها.

وأضافت: "الشعب الفلسطيني الذي خاض المواجهات وقدم شلالاً من التضحيات دفاعاً عن القدس والأقصى، لن يتأخر عن تقديم المزيد رداً على أي جريمة يرتكبها العدو بحق مقدساته، فالمساس بالأقصى قبلة المسلمين الأولى هو مساس بحقنا في فلسطين وبعقيدة أمتنا ودينها".

وتشهد مدينة القدس توتراً منذ أيام، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الأسبوع الماضي، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وأدّت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

والثلاثاء، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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