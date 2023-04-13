سياسة
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أردوغان يشارك في حفل تسليم منازل ومحال تجارية إلى متضرري الزلازل في ملاطية
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم تسليم منازل ومحال تجارية لمتضرري الزلازل في ولاية ملاطية إحدى الولايات المنكوبة جراء الزلازل، مشيراً إلى أن حكومته تهدف إلى تسليم 319 ألف منزل لسكان المناطق المتضررة في غضون عام واحد.
أردوغان يشارك في حفل تسليم منازل ومحال تجارية إلى متضرري الزلازل في ملاطية
أردوغان يشارك في حفل تسليم منازل ومحال تجارية لمتضرري الزلازل في ملاطية / صورة: AA
13 أبريل 2023

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل تسليم منازل ومحال تجارية، ووضع حجر أساس بناء مبان سكنية جديدة بولاية ملاطية إحدى الولايات المنكوبة جراء الزلازل التي ضربت مناطق جنوبي البلاد في السادس من فبراير/شباط الماضي.

وكان إلى جانب أردوغان في الحفل، الخميس، زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي وعدد من الوزراء.

وفي كلمة خلال الحفل، قال أردوغان: "هدفنا هو إعادة مدننا المنكوبة جراء الزلازل إلى وضعها الطبيعي من خلال بناء 650 ألف مسكن جديد ومنازل قروية".

وأكد أن هدف حكومته تسليم 319 ألف منزل لسكان المناطق المتضررة من الزلزال في غضون عام واحد.

وأردف: "خططنا لبناء 70 ألف منزل، و25 ألفاً و300 منزل قروي للمتضررين من الزلازل في ملاطية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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