شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل تسليم منازل ومحال تجارية، ووضع حجر أساس بناء مبان سكنية جديدة بولاية ملاطية إحدى الولايات المنكوبة جراء الزلازل التي ضربت مناطق جنوبي البلاد في السادس من فبراير/شباط الماضي.

وكان إلى جانب أردوغان في الحفل، الخميس، زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي وعدد من الوزراء.

وفي كلمة خلال الحفل، قال أردوغان: "هدفنا هو إعادة مدننا المنكوبة جراء الزلازل إلى وضعها الطبيعي من خلال بناء 650 ألف مسكن جديد ومنازل قروية".

وأكد أن هدف حكومته تسليم 319 ألف منزل لسكان المناطق المتضررة من الزلزال في غضون عام واحد.

وأردف: "خططنا لبناء 70 ألف منزل، و25 ألفاً و300 منزل قروي للمتضررين من الزلازل في ملاطية".