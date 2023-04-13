سياسة
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شاهد | وزيرا الخارجية التركي والمصري يستقلان سيارة "توغ" التركية
استقل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره المصري سامح شكري، السيارة التركية المحلية "توغ" (Togg) لتناول وجبة الإفطار بعد انتهاء مؤتمرهما الصحفي بالعاصمة أنقرة.
شاهد | وزيرا الخارجية التركي والمصري يستقلان سيارة "توغ" التركية
وزير الخارجية التركي يستقل مع نظيره المصري السيارة التركية المحلية "توغ"لتناول وجبة الإفطار بالعاصمة أنقرة   / صورة: AA
13 أبريل 2023

استقل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره المصري سامح شكري، السيارة التركية المحلية "توغ" (Togg) لتناول وجبة الإفطار بعد انتهاء مؤتمرهما الصحفي بالعاصمة أنقرة.

وتفحص جاوش أوغلو وشكري السيارة المحلية "Togg T10X" بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود الذي تلاه مؤتمر صحفي بين الطرفين في مقر الخارجية التركية بأنقرة.

وأوضح أن جاوش أوغلو جلس على مقعد السائق، مستقلاً السيارة المحلية رفقة نظيره المصري باتجاه المبنى الرسمي للخارجية، حيث مأدبة الإفطار المعدة للطرفين التركي والمصري.

ويجري وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية إلى تركيا الخميس، تلبية لدعوة نظيره مولود جاوش أوغلو.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".​​​​​​​

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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