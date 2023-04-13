بلغ عدد مستخدمي مطار إسطنبول في تنقلاتهم خلال الربع الأول من العام الجاري، 16 مليوناً و403 آلاف مسافر.

وذكر مدير هيئة تشغيل مطار إسطنبول قدري صامسونلو، الخميس، أن عدد المسافرين من المطار بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023، بلغ 16 مليوناً و403 آلاف مسافر.

وأضاف، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد المسافرين الذين استخدموا مطار إسطنبول خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ 11 مليوناً و371 ألفاً.

وقال: "رغم كارثة الزلزال التي شهدناها في فبراير/شباط الماضي والتأثير السلبي لبدء شهر رمضان في مارس/آذار على عدد الركاب، فإن مطار إسطنبول حقق بداية قوية في 2023".

وتوقع صامسونلو زيادة حركة الركاب عبر مطار إسطنبول خلال الفترة المقبلة.