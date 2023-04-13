سياسة
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مطار إسطنبول يستقبل أكثر من 16.4 مليون مسافر في الربع الأول من 2023
استقبل مطار إسطنبول الدولي أكثر من 16.4 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري حسب مدير هيئة تشغيل مطار إسطنبول قدري صامسونلو.
مطار إسطنبول يستقبل أكثر من 16.4 مليون مسافر في الربع الأول من 2023
مطار إسطنبول يستقبل أكثر من 16.4 مليون مسافر في الربع الأول من 2023 / صورة: AA
13 أبريل 2023

بلغ عدد مستخدمي مطار إسطنبول في تنقلاتهم خلال الربع الأول من العام الجاري، 16 مليوناً و403 آلاف مسافر.

وذكر مدير هيئة تشغيل مطار إسطنبول قدري صامسونلو، الخميس، أن عدد المسافرين من المطار بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023، بلغ 16 مليوناً و403 آلاف مسافر.

وأضاف، في حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد المسافرين الذين استخدموا مطار إسطنبول خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ 11 مليوناً و371 ألفاً.

وقال: "رغم كارثة الزلزال التي شهدناها في فبراير/شباط الماضي والتأثير السلبي لبدء شهر رمضان في مارس/آذار على عدد الركاب، فإن مطار إسطنبول حقق بداية قوية في 2023".

وتوقع صامسونلو زيادة حركة الركاب عبر مطار إسطنبول خلال الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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