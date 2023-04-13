سياسة
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شاهد | اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين ضد قانون نظام التقاعد
شهدت ساحة الباستيل بالعاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون نظام التقاعد، وذلك عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن مشروع القانون.
شاهد | اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين ضد قانون نظام التقاعد
شاهد | اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين ضد مشروع نظام التقاعد / صورة: AFP
13 أبريل 2023

أطلقت الشرطة الفرنسية الخميس، قنابل غاز مسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مظاهرة وسط العاصمة باريس، احتجاجاً على مشروع نظام التقاعد.

جاء ذلك عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن مشروع "إصلاح" التقاعد الحكومي الذي يصمم الرئيس إيمانويل ماكرون على إقراره رغم معارضة النقابات.

وشارك مئات الآلاف من العمال في الاحتجاجات في أنحاء عدة من البلاد، منها العاصمة باريس ومدن ليون ونانت ومرسيليا.

وتصاعد التوتر خلال احتجاجات باريس، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات وإصابة رجل في رأسه.

وتسللت مجموعات عنيفة إلى التظاهرات وحطمت الممتلكات العامة في الشوارع ونوافذ المحلات، حسب مراسل الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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