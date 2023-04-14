ذكر مسؤولون في كييف أن الجيش الروسي واصل شن هجمات بلا هوادة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا وقصف أيضاً مدينة خيرسون جنوب البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على تطبيق المراسلة تليغرام أن قتالاً عنيفاً دار أمس الخميس في جميع المناطق على الجبهة الشرقية. وأضافت أن قوات موالية لكييف تصدت للهجمات في أغلب تلك المناطق.

وتابعت "أغلب جهود العدو الهجومية تجري في قطاع باخموت"، مضيفة أن القادة الروس أعادوا توجيه الجنود إلى هناك من مناطق أخرى.

وأضافت: "يستخدم العدو وحداته الأكثر احترافية هناك ويلجأ إلى استخدام كمية كبيرة من قطع المدفعية والطيران. يومياً، ينفذ العدو في باخموت من 40 إلى 50 عملية اقتحام و500 عملية قصف".

ويعتبر الكرملين باخموت محوراً رئيسياً في تقدمه البطيء في شرق أوكرانيا بعد أكثر من عام من هجوم روسيا على جارتها.

تعويض توريد الذخيرة

إلى ذلك، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيص مليار يورو لتعويض توريد الذخيرة لأوكرانيا حتى 31 مايو/أيار 2023 في إطار "صندوق السلام الأوروبي".

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه "قرر تقديم دعم بقيمة مليار يورو في إطار صندوق السلام الأوروبي، لتعويض توريد الذخيرة الممنوحة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ويسمح هذا الإجراء للاتحاد الأوروبي بتعويض دوله عن الذخيرة الممنوحة لأوكرانيا من المخزونات الحالية، أو من إعادة ترتيب أولويات الطلبات الحالية خلال الفترة بين 9 فبراير/شباط و31 مايو 2023، حسب المصدر نفسه.

وبهذا الخصوص، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "بقرار اليوم، نفعّل الجزء الأول من الاتفاقية التاريخية التي توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبي لدعم التسليم الفوري بقيمة مليار يورو من ذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية"، حسب البيان نفسه.

تسليم 5 مقاتلات إلى أوكرانيا

في السياق، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس إن بلاده وافقت على طلب بولندا تسليم 5 طائرات حربية من طراز MiG-29 إلى أوكرانيا.

وأضاف بيستوريوس في بيان، "يسعدني أن أعلن أنه يمكننا منح الموافقة لشركائنا البولنديين على تسليم 5 طراز MiG-29 إلى أوكرانيا".

وأكد الوزير الألماني أن "بلاده وافقت على الخطوة اليوم بعد ساعات من تلقي الطلب الرسمي من وارسو".

وأشار بيستوريوس إلى أن "هذا يؤكد أنه يمكن الاعتماد على ألمانيا".

وسلمت بولندا، وهي حليف قوي لكييف، 8 طائرات حربية من طراز MiG-29 إلى أوكرانيا من مخزونها الخاص حتى الآن.

وبهذا الخصوص، قال الرئيس البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي إن وارسو "مستعدة" لتسليم 6 طائرات مقاتلة أخرى من طراز MiG-29.