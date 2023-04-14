قال مالك تويتر إيلون ماسك الخميس إن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى يشمل نصوصاً طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات مقابل اشتراكات مالية.

وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات، على كل الأموال التي يدفعها المشتركون فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظاما آندرويد وIOS ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في أول 12 شهراً.

وقال ماسك في تغريدة: "هذا يمثل 70 في المئة للاشتراكات على نظامي تشغيل IOS وآندرويد (إنهما يتحصلان على 30 في المئة) و92 في المئة من خلال التصفح على الإنترنت (قد تكون النسبة أفضل، اعتماداً على وسيط الدفع)".

وأضاف أن تويتر سيساعد أيضاً في الترويج لعمل المبدعين ويعزز الأرباح.

ورفضت غوغل ادّعاء ماسك في رسالة بريد إلكتروني لرويترز قالت فيها إنها خفضت رسوم الخدمة لجميع الاشتراكات على "غوغل بلاي" إلى 15% نزولاً من 30% في عام 2022.

وأدخل ماسك تعديلات على الشركة لزيادة العائدات بعد أن شهدت منصة التواصل الاجتماعي انخفاضاً في دخل الإعلانات العام الماضي في الفترة التي سبقت عملية الاستحواذ التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ تولّي ماسك رئاسة الشركة، أجرى سريعاً عدداً من التغييرات في التنظيم والمنتجات. وطرحت الشركة علامة التحقق الزرقاء خدمة مدفوعة وقلصت عدد الموظفين بنحو 80%.