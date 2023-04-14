سياسة
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"خطوة لحل الأزمة".. بدء عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة باليمن
انطلقت عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة في اليمن، وفق تصريحات أدلى بها الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن المقرر أن يجري الجمعة إطلاق سراح نحو 320 أسيراً، منهم 250 حوثياً ونحو 70 من الطرف الحكومي.
"خطوة لحل الأزمة".. بدء عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة باليمن
اليمن يشهد حرباً طويلة بدأت عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014 / صورة: Reuters
14 أبريل 2023

أعلن الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام الجمعة بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن.

وقال حزام للأناضول: "بدأت اليوم عملية إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين وفقاً للاتفاقية التي أُبرِمت في سويسرا في مارس/آذار الماضي".

وأضاف: "هذه لحظات رائعة جداً أن يعود هؤلاء المحتجزون سابقاً إلى أهاليهم.. هي خطوة هامة جداً في بناء العلاقة بين أطراف الصراع في اليمن".

وتابع: "نأمل أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى مزيد من عمليات إطلاق سراح المحتجزين".

ومن المقرر أن يجري الجمعة، إطلاق سراح نحو 320 أسيراً، منهم 250 حوثياً ونحو 70 من الطرف الحكومي، وفق برنامج صفقة تبادل الأسرى.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية الاتفاق مع جماعة "الحوثي" على الإفراج عن 887 أسيراً ومختطفاً من الجانبين، في ختام مشاورات عُقدت بسويسرا بهذا الخصوص.

والثلاثاء، أعلن عضو لجنة التفاوض في الفريق الحكومي ماجد فضائل في تصريح للأناضول، أن "عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين تنطلق الخميس بإطلاق سراح 322 أسيراً بينهم 72 تابعين للحكومة و250 من الحوثيين".

والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، تأجيل انطلاق تنفيذ تبادل الأسرى مع الحوثيين يوماً واحداً إلى الجمعة وفق تغريدة لرئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى، يحيى كزمان، غداة إعلان بدء تنفيذ الصفقة الخميس.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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