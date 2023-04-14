سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب تدريبات صينية.. تايوان تنظّم عملية محاكاة لضربات صاروخيّة وكيماوية
أجرت تايوان عمليات تُحاكي تعرّضها لضربات صاروخيّة وانفجارات أسلحة كيماويّة عقب تدريبات عسكرية أجرتها الصين قبل أيام، وطغت سيناريوهات الحرب على غالبيّة التدريبات التي شارك فيها مدنيّون ورجال إطفاء وجنود وطلّاب.
عقب تدريبات صينية.. تايوان تنظّم عملية محاكاة لضربات صاروخيّة وكيماوية
أُجريت عمليات المحاكاة في مدينة تايتشونغ وتدرب خلالها مسعفون على إجلاء جرحى / صورة: AFP
14 أبريل 2023

شارك أكثر من ألف متطوّع في تايوان الخميس في عمليّات محاكاة لضربات صاروخيّة وانفجارات أسلحة كيماويّة وهجوم دامٍ على محطّة للمترو، في أعقاب تدريبات عسكريّة صينيّة هدفت إلى الضغط على الجزيرة.

وأُجريت عمليّات المحاكاة في مدينة تايتشونغ، وتدرَّب خلالها مُسعفون على إجلاء جرحى على نقّالات ونقل أجسام على شكل جثث موضوعة في أكياس.

وقال تشانغ وي تشن (40 عاماً) الموظّف في الحكومة المحلّية: "أنا فخور بكوني تايوانيّاً وأؤمن ببلادنا. نحن في حاجة إلى معرفة مزيد عن الوقاية من الكوارث والحرب. هذا سيكون مفيداً لنا".

وعادةً تُركّز المناورات المخطّط لها في تايتشونغ على الكوارث.

لكنّ سيناريوهات الحرب طغت هذا العام على غالبيّة التدريبات التي شارك فيها مدنيّون ورجال إطفاء وجنود وطلّاب.

وفي أحد هذه السيناريوهات، تُدوّي انفجارات فيما تتساقط قنابل مضيئة على مبنى سكنيّ لمحاكاة ضربة صاروخيّة، فيما يُعلَن عبر مكبّرات الصوت هجوم تشنّه "الصين الشيوعيّة".

من ثمّ تندفع سيّارات الإطفاء إلى المكان. وفيما تُطلَق صفّارات الإنذار، تعمل حفّارات ورافعات على إزالة حطام وهمي.

في سيناريو آخر من هذا القبيل، يجري إطلاق غاز ملوّن في الهواء لمحاكاة هجوم كيماوي يعمل خلاله فريق من المُستجيبين يرتدون بزّات إنقاذ، على إسعاف مدنيّ فاقد الوعي حوصِر في النيران.

وفي هذه الأثناء تبثّ شاشات تليفزيون أنباءً عاجلة تُظهر اجتماع أزمة وهميّاً للمسؤولين.

وأُجريت تدريبات جوّية في كلّ أنحاء تايوان العام الماضي ووُزّع دليل على السكّان المحلّيين استعداداً لـ"غزو صينيّ". والتدريبات التي أجريت الخميس جزء من إطار أكبر وتأتي وسط تزايد حدّة التهديدات الصينيّة.

وأثار الهجوم الروسي على أوكرانيا مخاوف من نيّة لدى بكين لضمّ جارتها الأصغر. وبدا أنّ كثيراً من التدريبات التي أجريت الخميس استوحيت من مشاهد مدن أوكرانيّة تعرّضت للقصف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us