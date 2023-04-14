سياسة
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"سيناريو كارثي للعالم".. برلين تحذّر من التصعيد العسكري في مضيق تايوان
دعت وزيرة الخارجية الألمانية بكين إلى مطالبة "المعتدي الروسي بوقف الحرب" في أوكرانيا، كما ندّدت بـ"تقييد حقوق الإنسان" في الصين. فيما ذكر وزير الخارجية الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا في مجالَي الاقتصاد والتجارة وأن البلدَين شريكان لا خصمان.
"سيناريو كارثي للعالم".. برلين تحذّر من التصعيد العسكري في مضيق تايوان
وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الصين إلى الطلب من “المعتدي الروسي وقف الحرب” / صورة: Reuters
14 أبريل 2023

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة بكين إلى مطالبة "المعتدي الروسي بوقف الحرب" في أوكرانيا، معتبرةً أنه "لا دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي في بكين إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ "يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلباً للمعتدي الروسي بوقف الحرب".

من جهة ثانية ذكرت بيربوك أن "تصعيداً عسكرياً في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50% من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثياً للعالم بأسره".

من جانبه، قال غانغ إن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا في مجالي الاقتصاد والتجارة وإن البلدَين شريكان لا خصمان.

وأضاف أن تعمد كبح التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي سيأتي بنتائج عكسية.

وحول الموقف مع تايوان، ذكر تشين أنه إذا رغبت الدول في احترام مبدأ (صين واحدة) فإن التحرك الملائم هو معارضة استقلال تايوان بحزم.

وأجرت الصين في الآونة الأخيرة تدريبات عسكرية حول تايوان قائلة إنها اختبرت قدرات عسكرية متكاملة في ظل ظروف قتالية فعلية وتدربت على تنفيذ ضربات موجهة ومحاكاة حصار للجزيرة التي تعتبرها جزءاً منها.

وتطرق تشين إلى مسألة أوكرانيا قائلا إن الصين مستعدة لمواصلة العمل من أجل السلام وعبر عن أمله في أن تتحلى جميع أطراف الأزمة بالموضوعية والهدوء وتعمل معاً.

وقال "أود تأكيد أن دور الصين في مسألة أوكرانيا، مقترحها، يتلخص في نقطة واحدة وهي الإقناع والدعوة إلى المحادثات ولن نفعل أي شيء لصب الزيت على النار".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الألمانية إلى الصين بعد أسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اللذَّين حثّا أيضاً بكين، المقرّبة من موسكو، على لعب دور في السلام في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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